На Камчатке спасатели МЧС приступили к поискам пропавшего Ми-8

На Камчатке спасатели МЧС России приступили к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На поиски отправился вертолет Ми-8 компании-владельца и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ. В поисковой операции также примет участие Ми-8 ведомства со спасателями на борту.

31 августа судно Ми-8Т совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, однако в назначенное время экипаж не вышел на связь. По данным источника, вертолет пропал с радаров на пятой минуте после вылета.