На Камчатке спасатели МЧС приступили к поискам пропавшего Ми-8
На Камчатке спасатели МЧС России приступили к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На поиски отправился вертолет Ми-8 компании-владельца и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ. В поисковой операции также примет участие Ми-8 ведомства со спасателями на борту.
31 августа судно Ми-8Т совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, однако в назначенное время экипаж не вышел на связь. По данным источника, вертолет пропал с радаров на пятой минуте после вылета.
Известно, что на борту находились 22 человека, в том числе три члена экипажа.
Ранее в Межгосударственном авиационном комитете заявили, что причиной крушения Superjet 100 под Коломной стали датчики угла атаки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru