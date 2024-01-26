В Москве в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб человек
26 января 202411:53
На Брестском шоссе в Новой Москве столкнулись три машины, в результате ДТП погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.
По уточненным данным, в ДТП приняли участие две легковушки и пустая фура. По предварительным данным, причиной столкновения стало лопнувшее колесо фуры.
Погиб человек, ехавший в легковушке, еще один числится пострадавшим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru