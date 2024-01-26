Шесть человек пострадали в ДТП в Белгородской области

Маршрутное такси съехало в кювет под Белгородом, пострадали шесть человек, 60-летний водитель погиб. Об этом сообщило региональное управление МВД в аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Отмечается, что ДТП произошло на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Водитель в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Всего в микроавтобусе находились 11 человек.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, следственно-оперативная группа работает на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что автобус перевернулся на шоссе на севере Турции, в результате аварии погибли шесть человек.

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ФОТО: РИА Новости
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