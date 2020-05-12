В Москве в дорожной аварии пострадали три человека
12 мая 202022:59
В Москве на МКАД произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел на 42-м км кольцевом дороги около 21.30.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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12 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru