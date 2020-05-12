В Москве в дорожной аварии пострадали три человека

В Москве на МКАД произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел на 42-м км кольцевом дороги около 21.30.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.



