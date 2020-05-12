В Москве в дорожной аварии пострадали три человека

В Москве на МКАД произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел на 42-м км кольцевом дороги около 21.30.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:АварияДтп В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры