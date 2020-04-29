«На повышенных оборотах». Техцентрам предрекли ажиотаж после карантина

На 90% по сравнению с аналогичным днем прошлого года снизилось в Москве количество ДТП. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил столичный департамент транспорта.

Гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.

«Математически после возвращения машин на улицы не должно стать сильно больше ДТП. Но может сыграть психологический фактор: как в пробке, долго ждали, истомились и от души дали по газам. Эффект такой может быть, - отметил он. - Старайтесь, чтобы машина долго не стояла. Пару раз в неделю ее можно хотя бы просто завести, прогреть. Или дать пару кругов. Это процедура достаточно безобидная».