«На повышенных оборотах». Техцентрам предрекли ажиотаж после карантина
Гендиректор Академии водительского мастерства в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.
На 90% по сравнению с аналогичным днем прошлого года снизилось в Москве количество ДТП. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил столичный департамент транспорта.
Гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.
«Математически после возвращения машин на улицы не должно стать сильно больше ДТП. Но может сыграть психологический фактор: как в пробке, долго ждали, истомились и от души дали по газам. Эффект такой может быть, - отметил он. - Старайтесь, чтобы машина долго не стояла. Пару раз в неделю ее можно хотя бы просто завести, прогреть. Или дать пару кругов. Это процедура достаточно безобидная».
Очереди в техцентры будут в любом случае, добавил эксперт.
«Потому что водители, которые собирались съездить на плановое ТО – не съездили. А ТО делается либо после определенного пробега, либо после определенного периода времени. Та же замена масла делается либо через 10-15 тыс. км пробега, либо через год. Если машина год простояла, масло все равно нужно менять. Так что техцентры будут работать "на повышенных оборотах"», - сказал Каминский.
Ранее Александр Каминский в эфире НСН предложил выдавать знаки отличия водителям, которые не нарушают правила дорожного движения.
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