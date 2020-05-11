Сотрудник ДПС погиб при оформлении аварии в Ингушетии

Отмечается, что офицер полиции выехал для оформления ДТП, которое произошло на 572-м км автодороги "Кавказ". Во время осмотра места происшествия на скорости в одну из машин врезалась «Газель», зажав сотрудника ДПС между автомобилями. Полицейский был госпитализирован в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Водитель "Газели" также был доставлен в больницу с различными травмами. Предварительно, столкновение произошло из-за потери водителем управления автомобилем.

Ранее гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина по коронавирусу число ДТП может заметно вырасти. В России режим самоизоляции действует до 31 мая.





