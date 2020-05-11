Сотрудник ДПС погиб при оформлении аварии в Ингушетии
В Ингушетии сотрудник дорожно-патрульной службы погиб при оформлении аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.
Отмечается, что офицер полиции выехал для оформления ДТП, которое произошло на 572-м км автодороги "Кавказ". Во время осмотра места происшествия на скорости в одну из машин врезалась «Газель», зажав сотрудника ДПС между автомобилями. Полицейский был госпитализирован в реанимацию, однако спасти его не удалось.
Водитель "Газели" также был доставлен в больницу с различными травмами. Предварительно, столкновение произошло из-за потери водителем управления автомобилем.
Ранее гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина по коронавирусу число ДТП может заметно вырасти. В России режим самоизоляции действует до 31 мая.
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