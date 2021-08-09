В Москве в автоаварии погибли четыре человека
В Москве жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легкового автомобиля стали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Автоавария случилась в поселении Вороново, на 58-м км Калужского шоссе в сторону Москвы. Водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. Погибли водитель иномарки и все пассажиры.
На днях в Прибайкальском районе Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта.
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