В Москве в автоаварии погибли четыре человека

В Москве жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легкового автомобиля стали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Автоавария случилась в поселении Вороново, на 58-м км Калужского шоссе в сторону Москвы. Водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. Погибли водитель иномарки и все пассажиры.

На днях в Прибайкальском районе Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Дтп В Москве
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