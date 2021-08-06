В Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами

В Прибайкальском районе Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

Источник отмечает, что пострадали 14 человек. В свою очередь, РИА Новости пишет, что пассажиры автобуса являются студентами одного из вузов. Сейчас их осматривают медики.