В Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами
В Прибайкальском районе Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.
Источник отмечает, что пострадали 14 человек. В свою очередь, РИА Новости пишет, что пассажиры автобуса являются студентами одного из вузов. Сейчас их осматривают медики.
А ранее в пятницу, 6 августа, при столкновении автобуса с грузовиком в Турции погибли девять человек, сообщило Anadolu.
Инцидент произошел в городе Сома турецкой провинции Маниса в 04:45 по местному времени. Шесть человек скончались на месте, еще трое умерли в больнице.
Кроме того, еще около 30 человек были госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 граждан, сообщает RT.
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