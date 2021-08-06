В Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами

В Прибайкальском районе Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

Источник отмечает, что пострадали 14 человек. В свою очередь, РИА Новости пишет, что пассажиры автобуса являются студентами одного из вузов. Сейчас их осматривают медики.

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А ранее в пятницу, 6 августа, при столкновении автобуса с грузовиком в Турции погибли девять человек, сообщило Anadolu.

Инцидент произошел в городе Сома турецкой провинции Маниса в 04:45 по местному времени. Шесть человек скончались на месте, еще трое умерли в больнице.

Кроме того, еще около 30 человек были госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 граждан, сообщает RT.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвтобусБурятияДТП
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