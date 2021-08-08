ДТП с автобусом в Турции: 14 погибших

В районе города Балыкесир на западе Турции произошла смертельная автоавария, говорится в сообщении администрации провинции.

В Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами

Автобус выполнял рейс Балыкесир - Эдремит. Во время движения водитель потерял управление и перевернулся на окружной дороге. 11 человек погибли на месте, трое скончались в больницах.

Кроме того, 18 человек получили ранения и проходят лечение. Были ли среди пассажиров автобуса россияне - не сообщается.

Напомним, 2 августа в Турции водитель туристического автобуса, перевозивший российских туристов из Самарской области, совершил аварию, в результате которой три человека погибли и ещё 19 пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АвтобусДТПТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры