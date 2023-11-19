В Москве упали обломки беспилотника
19 ноября 202303:29
Обломки уничтоженного над Богородским округом Москвы беспилотного летательного аппарата упали на Горьковское шоссе, сообщает Mash.
По предварительным данным, задело один автомобиль.
Дорога в районе города Старая Купавна перекрыта — обломки беспилотника лежат на асфальте. Пострадавших нет.
Ранее российскими силами противовоздушной обороны пресечена атака беспилотника на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве приземлился самолет с четвертой группой эвакуированных россиян из Газы
- Трамп: Байден на встрече с Си Цзиньпином выглядел растерянным
- Тейлор Свифт перенесла концерт после смерти фанатки
- В Москве упали обломки беспилотника
- На Украине заявили, что бегство пилота в Россию стало психологической операцией
- Военное крыло ХАМАС: потеряна связь с отвечающими за защиту заложников группами
- ВОЗ: больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать
- Словакия не поддержит антироссийские санкции
- Украинский беспилотник пытался атаковать Москву
- В Чехии полиция сорвала концерт комика Славы Комиссаренко
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru