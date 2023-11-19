В Москве упали обломки беспилотника

Обломки уничтоженного над Богородским округом Москвы беспилотного летательного аппарата упали на Горьковское шоссе, сообщает Mash.

В Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник

По предварительным данным, задело один автомобиль.

Дорога в районе города Старая Купавна перекрыта — обломки беспилотника лежат на асфальте. Пострадавших нет.

Ранее российскими силами противовоздушной обороны пресечена атака беспилотника на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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