В Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат», — заявил Богомаз.
Как отметил губернатор, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
По данным Минобороны, попытку атаки Киева пресекли ночью 18 ноября, над Брянской областью уничтожили дрон самолетного типа.
Накануне ПВО сбила БПЛА противника над Белгородской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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