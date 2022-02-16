В Москве умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП

На Керамическом проезде в московском районе Восточное Дегунино столкнулись три автомобиля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Два человека погибли в ДТП под Саратовом

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель LADA Largus. По словам собеседника, мужчину нашли за рулем мертвым.

По словам прибывших медиеков, смерть наступила по естественными причинам.

Напомним, автоавария с участием четырех автомобилей произошло в Сочи, в результате чего погиб один человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПМосква
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