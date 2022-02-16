В Москве умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП
На Керамическом проезде в московском районе Восточное Дегунино столкнулись три автомобиля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель LADA Largus. По словам собеседника, мужчину нашли за рулем мертвым.
По словам прибывших медиеков, смерть наступила по естественными причинам.
Напомним, автоавария с участием четырех автомобилей произошло в Сочи, в результате чего погиб один человек.
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