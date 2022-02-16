В Москве умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель LADA Largus. По словам собеседника, мужчину нашли за рулем мертвым.

По словам прибывших медиеков, смерть наступила по естественными причинам.

Напомним, автоавария с участием четырех автомобилей произошло в Сочи, в результате чего погиб один человек.

