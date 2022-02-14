При столкновении четырех машин в Сочи погиб человек

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Сочи, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла в районе Адлер на улице Авиационная. Предварительно, причиной дорожного инцидента стала попытка легкового автомобиля перестроиться. В результате машина столкнулась с грузовиком, который вылетел на встречную полосу и врезался в два припаркованных автомобиля.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В октябре прошлого года в Сочи в ДТП попала телеведущая Ксения Собчак. Авария случилась на трассе в аэропорт Сочи. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.



