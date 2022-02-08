Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись два автомобиля - Audi и MAN. Среди погибших двое взрослых - водитель и пассажир Audi. Также в аварии пострадал 12-летний мальчик, который также находился в Audi. Его состояние не уточняется.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.





