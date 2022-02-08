Два человека погибли в ДТП под Саратовом

ДТП произошло на трассе в Саратовской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

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Столкнулись два автомобиля - Audi и MAN. Среди погибших двое взрослых - водитель и пассажир Audi. Также в аварии пострадал 12-летний мальчик, который также находился в Audi. Его состояние не уточняется.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьДТП
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