Два человека погибли в ДТП под Саратовом
8 февраля 202222:15
ДТП произошло на трассе в Саратовской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Столкнулись два автомобиля - Audi и MAN. Среди погибших двое взрослых - водитель и пассажир Audi. Также в аварии пострадал 12-летний мальчик, который также находился в Audi. Его состояние не уточняется.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Моргенштерн прокомментировал информацию о своей эмиграции
- «Росатом»: О причинах смерти россиян в Бангладеше можно говорить по итогам расследования
- Врач рассказал, какой процент заболевших тяжело переносит «омикрон»
- В Госдуме объяснили готовность Путина предоставить убежище Порошенко
- СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцин от COVID-19
- Врач рассказал о новой мутации омикрон-штамма
- Сомнолог рассказал, сколько длится бессонница после коронавируса
- «Ебабуся» от Зеленского: на Украине предложили дарить пенсионерам смартфоны за вакцинацию
- В Бангладеш расследуют смерть пяти строивших АЭС россиян
- Телеканал «Доджь»* подал в СК заявление на Кадырова
8 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru