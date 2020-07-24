В Москве умерли за сутки 11 пациентов с COVID-19

По данным оперштаба, у всех умерших была диагностирована пневмония. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 4 375 тысячи человек.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса, из них 608 - в Москве. Как отмечает ФАН, в РФ наблюдается тенденция по снижению прироста заражений.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при наличии симптомов ОРВИ.