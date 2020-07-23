Эпидемиолог: самоизоляция вызывает психические заболевания
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН затруднился дать прогноз по развитию эпидемиологической ситуации, но исключил возможность повторения режима самоизоляции.
В Москве не планируют снова вводить ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никаких новых ограничений вводить не собираются, ситуация в Москве «вполне спокойная».
Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН затруднился дать прогноз по развитию эпидемиологической ситуации.
«Хотелось бы в это верить, но еще нужно время. Трудный вопрос, потому что даже среди специалистов большой разброс мнений, заканчивается ли пандемия или будет вторая волна. Пандемия действительно пошла на спад, но осенью ожидается очередная заболеваемость ОРВИ, прежде всего, гриппа. Коронавирус может объединиться с гриппом, но такой вспышки уже не вызовет. С коронавирусом уже научились себя вести», - отметил Ершов.
По его мнению, снова вводить карантин в столице не придется. «Я могу понять Собянина, могу понять москвичей, потому что второй раз самоизоляцию выдержать тяжело. Начинаются психические заболевания. Думаю, повторение самоизоляции невозможно», - заключил ученый.
Ранее Ершов подтвердил готовность препарата от коронавируса нового типа.
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