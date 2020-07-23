Эпидемиолог: самоизоляция вызывает психические заболевания

В Москве не планируют снова вводить ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никаких новых ограничений вводить не собираются, ситуация в Москве «вполне спокойная».

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН затруднился дать прогноз по развитию эпидемиологической ситуации.

«Хотелось бы в это верить, но еще нужно время. Трудный вопрос, потому что даже среди специалистов большой разброс мнений, заканчивается ли пандемия или будет вторая волна. Пандемия действительно пошла на спад, но осенью ожидается очередная заболеваемость ОРВИ, прежде всего, гриппа. Коронавирус может объединиться с гриппом, но такой вспышки уже не вызовет. С коронавирусом уже научились себя вести», - отметил Ершов.