В Москве умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

В Москве стало известно о еще семи летальных исходах пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает столичный оперштаб в телеграм-канале.

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Отмечается, что возраст умерших от 36 до 86 лет. У всех пациентов в результате заражения вирусом развилась пневмония.

По данным штаба, большинство из скончавшихся имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология. Уточняется, что у 36-летнего пациента заболевание протекало в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких.

Согласно последним данным штаба, сегодня в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква

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