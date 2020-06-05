В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 58 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Таким образом, в столице число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составило 2864. Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония.
За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 1855.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе не исключены «радикальные решения» в части снятия ограничений из-за коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru