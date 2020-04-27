Еще 44 пациента с COVID-19 умерли в Москве

В Москве скончались еще 44 пациента от последствий заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперштаб.

У всех умерших после заражения инфекцией развилась пневмония. Общее число летальных исходов в столице составило 479 человек.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в городе за последнюю неделю на 70% увеличилось число госпитализированных пациентов с пневмонией.







