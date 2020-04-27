Еще 44 пациента с COVID-19 умерли в Москве
27 апреля 202022:45
В Москве скончались еще 44 пациента от последствий заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперштаб.
У всех умерших после заражения инфекцией развилась пневмония. Общее число летальных исходов в столице составило 479 человек.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в городе за последнюю неделю на 70% увеличилось число госпитализированных пациентов с пневмонией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Еще 44 пациента с COVID-19 умерли в Москве
- В Москве число пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн
- Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва
- Путин присвоил доктору Рошалю звание Героя Труда
27 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru