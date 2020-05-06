В Москве умерли еще 39 человек с коронавирусом
Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 39 пациентов в Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Как отмечается в телеграм-канале оперштаба, у всех умерших была зафиксирована пневмония.
Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в столице увеличилось до 905 человек.
Отметим, за минувшие сутки в РФ, по данным оперштаба, зарегистрировано 10 559 новых случаев коронавируса, из них 5858 в столице. В оперштабе напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции россиянам всех возрастом до 11 мая.
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