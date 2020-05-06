В Москве умерли еще 39 человек с коронавирусом

Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 39 пациентов в Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

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Как отмечается в телеграм-канале оперштаба, у всех умерших была зафиксирована пневмония.

Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в столице увеличилось до 905 человек.

Отметим, за минувшие сутки в РФ, по данным оперштаба, зарегистрировано 10 559 новых случаев коронавируса, из них 5858 в столице. В оперштабе напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции россиянам всех возрастом до 11 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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