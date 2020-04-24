В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 37 человек от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает Интерфакс, возраст умерших - от 37 до 86 лет. У всех умерших в результате заражения вирусом развилась пневмония.

Отмечается, что большинство из скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания, среди которых атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. В частности, у 37-летнего пациента, которому был поставлен диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония", наблюдалась гипертония.

Таким образом, общее число умерших с коронавирусом в Москве составило 325 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве тест на коронавирус обязали делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.



