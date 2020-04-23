В Москве тест на коронавирус обязали делать всем пациентам с симптомами ОРВИ

Ракова подчеркнула, что все случаи ОРВИ рассматриваются как подозрение на заражение COVID-19, поэтому тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам. По ее словам, если помощь пациентам не будет оказана в полном объеме, они могут обратиться для решения вопроса на горячую линию по коронавирусу.

Также Ракова добавила, что все люди с симптомами ОРВИ будут получать именное постановление главного санитарного врача о необходимости двухнедельной самоизоляции.

Отметим, что за минувшие сутки в столице было зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусом.



