В Москве тест на коронавирус обязали делать всем пациентам с симптомами ОРВИ
В Москве тест на наличие COVID-19 обязательно проводится для всех пациентов с симптомами простуды. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.
Ракова подчеркнула, что все случаи ОРВИ рассматриваются как подозрение на заражение COVID-19, поэтому тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам. По ее словам, если помощь пациентам не будет оказана в полном объеме, они могут обратиться для решения вопроса на горячую линию по коронавирусу.
Также Ракова добавила, что все люди с симптомами ОРВИ будут получать именное постановление главного санитарного врача о необходимости двухнедельной самоизоляции.
Отметим, что за минувшие сутки в столице было зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru