В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 27 пациентов от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил столичный оперштаб в телеграм-канале.
У всех умерших пациентов после заражения COVID-19 развилась пневмония. Возраст скончавшихся – от 38 до 90 лет.
По данным оперштаба, у большинства пациентов имелись сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. В частности, у 38-летнего пациента был хронический бронхит.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 288 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru