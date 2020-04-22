В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом

У всех умерших пациентов после заражения COVID-19 развилась пневмония. Возраст скончавшихся – от 38 до 90 лет.

По данным оперштаба, у большинства пациентов имелись сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. В частности, у 38-летнего пациента был хронический бронхит.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 288 человек.

