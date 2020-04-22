У 60 сотрудников больницы в Люберцах обнаружен коронавирус
В Минздраве Подмосковья сообщили о получении положительного результата на коронавирус у 60 сотрудников Люберецкой больницы. Об этом пишет Интерфакс.
По данным агентства, всего в больнице работает 2,9 тыс. человек. Отмечается, что был установлен круг лиц, с которыми контактировали зараженные, они находятся под наблюдением.
В настоящее время в больничном корпусе проводится дезинфекция, он закрыт.
Ранее в Минздраве заявили, что в России сбой дают около 30% тестов на коронавирус. Почему появляются ложные результаты, рассказал "МИР 24" заместитель директора ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора» Александр Горелов.
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