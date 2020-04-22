У 60 сотрудников больницы в Люберцах обнаружен коронавирус

В Минздраве Подмосковья сообщили о получении положительного результата на коронавирус у 60 сотрудников Люберецкой больницы. Об этом пишет Интерфакс.

По данным агентства, всего в больнице работает 2,9 тыс. человек. Отмечается, что был установлен круг лиц, с которыми контактировали зараженные, они находятся под наблюдением.

В настоящее время в больничном корпусе проводится дезинфекция, он закрыт.

Ранее в Минздраве заявили, что в России сбой дают около 30% тестов на коронавирус. Почему появляются ложные результаты, рассказал "МИР 24" заместитель директора ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора» Александр Горелов.

