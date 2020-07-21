В Москве умерли еще 19 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 19 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 350.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 842 новых случаев коронавируса, из них 602 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 783 тысячи.

Ранее главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров рассказал НСН, как человечество дальше будет уживаться с коронавирусом.

