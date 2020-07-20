В Москве умерли еще 17 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 17 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 331.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса, из них 578 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 777 тысяч.

Ранее сегодня ВОЗ сообщила о том, что в мире число летальных исходов от коронавируса в мире превысило 600 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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