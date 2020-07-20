Число смертей от коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Более 600 тысяч человек в мире умерли из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщает РИА Новости.

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По данным организации, еще 5 тысяч человек умерли за прошедшие сутки, что увеличило общее число летальных исходов от COVID-19 до 603 691.

Количество зарегистрированных заражений в мире на 20 июля составляет 14,3 млн. Согласно ВОЗ, за прошедшие сутки прирост по заражениям составил 229 тысяч.

В российском оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что за минувшие сутки прирост по заражениям составил 5940, общее число зараженных за время пандемии - 777 486.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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