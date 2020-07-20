Коронавирус стоил кресла мэру Норильска

На прошлой неделе мэра Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город медицинские кадры для борьбы с коронавирусом. По словам Ахметчина, летом из города выехало около 60 тысяч человек, но число положительных тестов на коронавирус все равно растет. «В конце августа и начале сентября эти люди вернутся обратно», - заявил тогда градоначальник.

Кроме того, он обратил внимание на рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, а также «очень значительное увеличение (числа - прим. НСН) людей, которые заболели внебольничной пневмонией, по сравнению с предыдущим годом раза в четыре-пять». При этом, по словам Ахметчина, информация о числе заболевших COVID-19, поступающая от Роспотребнадзора, сильно отличается от тех данных, которые власти города получают от медиков.



Две трети эффекта по сдерживанию коронавируса - это работа местной власти, - указал норильскому мэру губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании оперативного штаба. «Если у вас катастрофически растет количество инфицированных, заболеваний, ну, значит, вы работаете плохо, работаете недостаточно», - заявил Усс. Он обратил внимание на то, что в относительно небольшой Норильск можно попасть только через одни ворота – аэропорт. «Возможно проведение самоизоляции по прибытии в город откуда бы то ни было», - пояснил свою мысль губернатор.

После заседания штаба Ахметчин сообщил журналистам, что большая часть вопросов, которые были изложены в письме, вернулась обратно. Ему самому были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать он. «Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу», - заявил мэр, а затем подал в отставку.

Норильск 55-летний Ринат Ахметчин воглавлял с 2017 года. До своего избрания он руководил транспортной компанией, а ранее работал в структурах «Норникеля». С «Норникелем» связано и возбужденное в отношении него уголовное дело по статье о халатности. Это было сделано в рамках расследования июньской аварии на Норильской ТЭЦ-3 - одной из дочерних компаний «Норникеля», которая обернулась крупнейшей для Заполярья экологической катастрофой. Тогда в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива, ущерб от аварии оценен в 148 миллиардов рублей. Уголовные дела в связи с этим происшествие были возбуждены против нескольких руководителей компании-владельца ТЭЦ-3, а также против мэра Норильска. Теперь уже бывшего.

