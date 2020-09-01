В Москве умерли еще 12 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 12 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 844.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса, из них 641 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 995 тысячи.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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