Названа дата начала вакцинации от коронавируса в Москве
Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний отечественной субстанции стартует в Москве, как и предполагалось, с 5 сентября. Об это сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург, где был разработан препарат «Спутник V». Вакцина поступит в поликлиники и больницы столицы до конца текущей рабочей недели.
С 3 по 5 сентября будет проведён скрининг добровольцев - они сдадут требуемые анализы, чтобы принят участие в эксперименте. Ранее сообщалось, что на испытание вакцины в Москве записались более 3 тысяч добровольцев. Желающие могут оставить заявку на портале мэра и правительства города. Всего предполагалось набрать 40 тысяч человек, которые ранее не болели COVID-19, и которые не испытывают проблем со здоровьем.
Между тем, прививка от гриппа также может благоприятно повлиять на сопротивляемость организма коронавирусу, отмечает Ura.ru. У привитого от гриппа человека меньше шансов подхватить COVID-19. Об этом заявил член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, даже в случае заражения коронавирусом заболевание в этом случае будет протекать легче.
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