В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом

Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и развившейся в результате заражения пневмонией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Возраст всех скончавшихся - от 33 до 87 лет. Отмечается, что трое из умерших моложе 45 лет, у двоих из которых были проблемы с сердцем. Еще одна 33-летняя пациентка не госпитализировалась и не обращалась за медпомощью.

По данным оперштаба, у всех скончавшихся имелись сопутствующие заболевания, в частности, гипертония, атеросклероз, порок сердца.

Отметим, за минувшие сутки в Москве выявили 857 новых случаев коронавируса, выздоровели 43 человека.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:КоронавирусМосква