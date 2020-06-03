В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 64 пациента от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного оперштаба.

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Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице составило 2 749, уточняет "Вечерняя Москва". Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный тест на коронавирус.

В оперштабе напомнили, что до 14 июня москвичам необходимо соблюдать режим самоизоляции. За прошедшие сутки в России подтверждено 8 536 новых случаев коронавируса, из которых 1842 - в Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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