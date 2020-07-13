В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 37 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 205.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса, из них 672 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 733 тысяч.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru