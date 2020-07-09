В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 28 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4087. Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония.
По данным оперштаба, за последние сутки в РФ зафиксировано 6 509 новых случаев коронавируса, из них 568 - в Москве.
Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в работе находятся 17 субстанций, которые показали неплохие перспективы как потенциальные вакцины. Он предполжил, что до стадии промышленного производства дойдет не менее 3-4 вакцин от коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru