В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 28 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4087. Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ зафиксировано 6 509 новых случаев коронавируса, из них 568 - в Москве.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в работе находятся 17 субстанций, которые показали неплохие перспективы как потенциальные вакцины. Он предполжил, что до стадии промышленного производства дойдет не менее 3-4 вакцин от коронавирусной инфекции.