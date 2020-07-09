Маски долой! С 13-го

Среднее число заболевших коронавирусом в столице за прошедшую неделю по сравнению с последней неделей июня снизилось еще на 20%: с 834 до 670 случаев. Это дает возможность отменить еще целый ряд действующих до сей поры ограничений, введенных для борьбы с COVID-19. Как сообщил Сергей Собянин, с 13 июля отменяется запрет на очную работу образовательных учреждений, занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях, на работу школ и колледжей. Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга, дискотек, с тем лишь условием, что число посетителей не должно превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадок. Заработают детские лагеря и развлекательные центры. Будут сняты все ограничения в сфере предпри­нимательства и предоставления услуг, кроме санитарных требований. Сохранение дистанционного режима работы или возвращение сотрудников в офисы теперь полностью в сфере компетенции руководителей предприятий и организаций.

На следующем этапе, 1 августа смогут открыться театры, концертные залы и кинотеатры вместимостью не более 3 тысяч мест. Но при этом все эти учреждения должны обеспечить максимальную заполняемость не более чем 50%. Такое же количество зрителей сможет посещать и спортивные мероприятия. Сейчас на трибунах может быть заполнено не более 10% мест. Правда, в столичных театрах хоть и приветствовали такие решения городских властей, заявили, что открываться с 1 августа при половинной загрузке залов не намерены. Театральный сезон откроется, как и запланировано, в сентябре, - заявили «Интерфаксу» представители нескольких московских театров, выразив при этом надежду на то, что к сентябрю возможное количество зрителей в зале будет увеличено.

Основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены, - следует из заявления московского градоначальника. Вместе с тем, пандемия все еще продолжается, - отметил Сергей Собянин. А потому ряд мер предосторожности остаются в силе. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Требования соблюдать полутораметровую социальную дистанцию, носить маски и перчатки в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах никто не отменял.

