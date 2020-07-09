Глава Минздрава раскрыл, сколько вакцин от коронавируса будет доступно в РФ

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко предполагает, что до стадии промышленного производства дойдет не менее 3-4 вакцин от коронавирусной инфекции. Всего же, по его словам, в работе находятся 17 субстанций, которые показали неплохие перспективы для внедрения.

Клиническое испытание вакцины на добровольцах проходит в штатном режиме, они переносят её довольно легко, рассказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24». Министр пообещал обнародовать финальные итоги исследований после их окончания.

О первых выводах по безопасности вакцины телеканалу «МИР 24» рассказала глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Елена Смолярчук. Главное. По её словам, что по всем параметрам показатели обследования у всех добровольцев находятся в норме.

Специалист не исключает, что выпуск отечественной вакцины от коронавируса может начаться уже осенью.

