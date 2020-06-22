В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 26 пациентов от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб в официальном телеграм-канале.
Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Москве составило 3643. Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония.
В операштабе напомнили о необходимости оставаться дома при симптомах ОРВИ, вызвать врача и не заниматься самолечением.
За минувшие сутки в России, по данным оперштба, зафиксировано 7 600 новых случаев коронавируса, из них 1068 в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
592 тыс.+7 600 / сут.
Умерли
8 206+95 / сут.
Выздоровели
344 тыс.+4 705 / сут.
- В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом
- В мире число заразившихся коронавирусом превысило 9 млн
- Во Франции спектакль Серебренникова признали лучшей иностранной театральной работой
- Мятежный схиигумен рассказал, как стал священником после убийства
- Верзилова арестовали на 15 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru