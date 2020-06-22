В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом

Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Москве составило 3643. Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония.

В операштабе напомнили о необходимости оставаться дома при симптомах ОРВИ, вызвать врача и не заниматься самолечением.

За минувшие сутки в России, по данным оперштба, зафиксировано 7 600 новых случаев коронавируса, из них 1068 в Москве.

