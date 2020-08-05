В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 534. Накануне сообщалось об 11 умерших.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 204 новых случаев коронавируса, из них 687 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 866 тысяч.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

