Россиянам открыли въезд в Калининградскую область поездами

Железнодорожное сообщение между Калининградской областью и остальной частью страны открылось для всех россиян. Как пишет «Свободная пресса», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пишет издание, ранее с 1 июля поездами в Калининградскую область могли воспользоваться только жители региона.

Ограничения на поезда в Калининград ввели из-за коронавируса 6 апреля. Поезда в ходе следования пересекают белорусскую и литовскую границы.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ было официально зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев заражений коронавирусом, из них 9 - в Калининграде.

