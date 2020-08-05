Россиянам открыли въезд в Калининградскую область поездами
Железнодорожное сообщение между Калининградской областью и остальной частью страны открылось для всех россиян. Как пишет «Свободная пресса», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как пишет издание, ранее с 1 июля поездами в Калининградскую область могли воспользоваться только жители региона.
Ограничения на поезда в Калининград ввели из-за коронавируса 6 апреля. Поезда в ходе следования пересекают белорусскую и литовскую границы.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ было официально зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев заражений коронавирусом, из них 9 - в Калининграде.
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