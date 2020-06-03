В Москве умер еще 61 пациент с коронавирусом

Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 61 пациента с коронавирусом. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале оперштаба.

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный результат теста на коронавирус. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в столице составило 2 685. Общее количество умерших за время пандемии по России превысило 5 тысяч, пишет "Москва 24".

За прошедшие сутки в России подтверждено 8 863 новых случая коронавируса, из которых 2286 - в Москве.

Напомним, режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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