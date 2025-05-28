Подросток убил четверых сверстников на дне рождения в Байкальске
Подросток в Байкальске Иркутской области напал на своих сверстников во время празднования дня рождения и убил четверых из них, еще четверо находятся в больнице (один из них — в крайне тяжелом состоянии с ранениями шеи). Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По словам главы региона, медики делают все возможное для спасения выживших. Как уточнил глава Байкальска Василий Темгеневский, несовершеннолетние отмечали день рождения в одном из садоводств Байкальска с разрешения родителей. Неожиданно один из присутствовавших на празднике достал нож и напал на других детей.
На место незамедлительно выехали полицейские и сотрудники Следственного комитета России. Уточняется, что сам нападавший поджег дом и погиб сам.
Кобзев также добавил, что поручил создать в Байкальске оперативный штаб. В город прибыли зампредправительства Иркутской области Валентина Вобликова, замгубернатора региона Вячеслав Эглит, а также уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, министр образования Максим Парфенов и министр здравоохранения Андрей Модестов.
Губернатор уточнил, что Вобликова проведет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием главы района, главы населенного пункта и членов педагогического сообщества.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
«Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», — пообещал Кобзев.
В заключение губернатор отметил, что поручил комиссии по делам несовершеннолетних и правительству региона с учетом всех обстоятельств трагедии разработать подробный план дополнительных профилактических мероприятий.
Ранее один из пострадавших в результате нападения с ножом в Байкальске детей был прооперирован, сообщило издание «Известия».
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