Подросток убил четверых сверстников на дне рождения в Байкальске

На место незамедлительно выехали полицейские и сотрудники Следственного комитета России. Уточняется, что сам нападавший поджег дом и погиб сам.

Кобзев также добавил, что поручил создать в Байкальске оперативный штаб. В город прибыли зампредправительства Иркутской области Валентина Вобликова, замгубернатора региона Вячеслав Эглит, а также уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, министр образования Максим Парфенов и министр здравоохранения Андрей Модестов.

Губернатор уточнил, что Вобликова проведет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием главы района, главы населенного пункта и членов педагогического сообщества.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», — пообещал Кобзев.

В заключение губернатор отметил, что поручил комиссии по делам несовершеннолетних и правительству региона с учетом всех обстоятельств трагедии разработать подробный план дополнительных профилактических мероприятий.

Ранее один из пострадавших в результате нападения с ножом в Байкальске детей был прооперирован, сообщило издание «Известия».

