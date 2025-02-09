Певица Паршута прокомментировала ограбление ее квартиры
Певица Юлия Паршута прокомментировала ограбление ее квартиры и сообщила, что ко всему старается относиться философски. Слова артистки приводит Telegram-канал "Звездач".
"Самая большая ценность всегда со мной, никто у меня не заберет", - сказала Паршута.
Многие предположили, что причастными к преступлению могут быть домработники, ведь следов вскрытия входной двери не было, однако Юлия эту версию не подтверждает.
В начале январе Юлия Паршута сообщила, что пока несколько дней ее не было дома, в жилье пробрались воры и вскрыли сейф. Добычей злоумышленников стали около двух миллионов рублей и 10 тысяч долларов. Преступники также прихватили трое часов и ювелирные украшения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее мужчину, который обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг и похитил 2,5 млн рублей, приговорили к двум годам заключения.
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