Певица Паршута прокомментировала ограбление ее квартиры

"Самая большая ценность всегда со мной, никто у меня не заберет", - сказала Паршута.

Многие предположили, что причастными к преступлению могут быть домработники, ведь следов вскрытия входной двери не было, однако Юлия эту версию не подтверждает.

В начале январе Юлия Паршута сообщила, что пока несколько дней ее не было дома, в жилье пробрались воры и вскрыли сейф. Добычей злоумышленников стали около двух миллионов рублей и 10 тысяч долларов. Преступники также прихватили трое часов и ювелирные украшения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее мужчину, который обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг и похитил 2,5 млн рублей, приговорили к двум годам заключения.

