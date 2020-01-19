В Москве трое мужчин провалились под лед

Трое мужчин пытались перейти водоем в Москве и провалились под лед, их спасли и передали врачам, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел на Борисовских прудах. Мужчины с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены.