В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД

Отмечается, что на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись два легковых и один грузовой автомобиля.

Ранее в субботу столичный департамент транспорта в своих соцсетях сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД.

Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает «Радиоточка НСН».

