В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
1 июня 202417:47
В результате ДТП на МКАД пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись два легковых и один грузовой автомобиля.
Ранее в субботу столичный департамент транспорта в своих соцсетях сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД.
Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru