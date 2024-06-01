В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД

В результате ДТП на МКАД пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В результате ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали восемь человек

Отмечается, что на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись два легковых и один грузовой автомобиля.

Ранее в субботу столичный департамент транспорта в своих соцсетях сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД.

Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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