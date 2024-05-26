В результате ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали восемь человек

В результате происшествия пострадали восемь человек. Четверо госпитализированы. Среди них двое несовершеннолетних 2010 года рождения.

Также госпитализированы женщины 1954 и 1973 годов рождения. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Накануне в Москве на 107-м километре МКАД автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ, перевернулся на крышу и загорелся, передает «Радиоточка НСН».

