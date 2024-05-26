В результате ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали восемь человек

В городе Новокузнецке Кемеровской области пассажирский автобус съехал с проезжей части, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дуджика.

В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись два теплохода

В результате происшествия пострадали восемь человек. Четверо госпитализированы. Среди них двое несовершеннолетних 2010 года рождения.

Также госпитализированы женщины 1954 и 1973 годов рождения. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Накануне в Москве на 107-м километре МКАД автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ, перевернулся на крышу и загорелся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПАвтобусыКузбасс

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