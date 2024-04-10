Два вахтовика погибли при падении автобуса в карьер в Красноярском крае

По данным краевого главка МВД РФ, при спуске в карьер водитель вахтового автобуса съехал с дороги, что привело к падению транспортного средства на капитальный съезд.

«Два вахтовика погибли, водитель и ещё трое пассажиров были доставлены в больницу», - указали в полиции, отметив, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В компании добавили, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее на индонезийском острове Бали автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной 25 метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

