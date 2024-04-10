Два вахтовика погибли при падении автобуса в карьер в Красноярском крае
Два вахтовика, 1972 и 2001 годов рождения, погибли в результате падения автобуса в карьер компании «Полюс» в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Об этом заявили в пресс-службе компании.
По данным краевого главка МВД РФ, при спуске в карьер водитель вахтового автобуса съехал с дороги, что привело к падению транспортного средства на капитальный съезд.
«Два вахтовика погибли, водитель и ещё трое пассажиров были доставлены в больницу», - указали в полиции, отметив, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В компании добавили, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее на индонезийском острове Бали автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной 25 метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru