В Москве таксист сбил ребенка и скрылся с места аварии

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. ДТП произошло рядом с домом 58/5 по улице 3-й Тверской-Ямской. В результате аварии пострадал пятилетний мальчик.

По предварительным данным, таксист завершал манёвр поворота, когда для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.

Поиски нарушителя ведут сотрудники Центра управления ГИБДД и Госавтоинспекции Центрального округа.

Напомним, таксист в Севастополе разбил пассажирке нос из-за спора о гендерном неравенстве. Женщина с подругой возвращались с корпоратива и решили вызвать такси. В машине они начали обсуждать «недостатки» мужчин.

