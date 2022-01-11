Таксист в Севастополе ударил пассажирку из-за спора о гендерном неравенстве

Таксист в Севастополе разбил пассажирке нос из-за спора о гендерном неравенстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, женщина с подругой возвращались с корпоратива и решили вызвать такси. В машине они начали обсуждать «недостатки» мужчин. Позже к их беседе подключился водитель такси, они начали спорить.

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После завершения поездки девушка вышла из автомобиля и ударила по его стеклу, после чего водитель нанес ей удар по лицу. В результате происшествия россиянка попала в больницу.

Отмечается, что пострадавшая уже написала заявление в полицию.

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ФОТО: pxhere.com
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