Таксист в Севастополе ударил пассажирку из-за спора о гендерном неравенстве
Таксист в Севастополе разбил пассажирке нос из-за спора о гендерном неравенстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
По данным источника, женщина с подругой возвращались с корпоратива и решили вызвать такси. В машине они начали обсуждать «недостатки» мужчин. Позже к их беседе подключился водитель такси, они начали спорить.
После завершения поездки девушка вышла из автомобиля и ударила по его стеклу, после чего водитель нанес ей удар по лицу. В результате происшествия россиянка попала в больницу.
Отмечается, что пострадавшая уже написала заявление в полицию.
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