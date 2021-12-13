СМИ: напавшим на стоматолога с ножом оказался продюсер фильма «Сволочи»

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте Силуанов заявил об инфляции в РФ в 8% Ракета «Протон-М» с двумя спутниками связи стартовала с Байконура Ростуризм предупредил о повышенном риске банкротств туроператоров в начале 2022 года УЕФА провёл заново жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за нарушений процедуры