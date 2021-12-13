СМИ: напавшим на стоматолога с ножом оказался продюсер фильма «Сволочи»
Мужчина, который подозревается в нападении на стоматолога в Москве, оказался бывшим генеральным директором продюсерского центра «Парадиз» Мурадом Оганесяном, снявшим фильм «Сволочи», сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошёл в Ясном проезде. По предварительным данным, 59-летний мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов. Возбуждено уголовное дело
Напомним, клиент ворвался в здание с ножом и набросился на стоматолога. Прибывшие на вызов полицейские задержали подозреваемого. О состоянии доктора ничего не сообщается. Он получил ранение.
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