В Москве скончались еще 15 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 15 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5115.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6431 новых случаев коронавируса, из них 970 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- В Москве скончались еще 15 пациентов с COVID-19
- США отказались признать Лукашенко легитимным президентом
- Более 100 участников акций протеста задержаны в Минске
- Власти Дагестана назначили награду 1 млн руб за данные о сбежавших заключенных
- Депутат Госдумы Агаев скончался от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru